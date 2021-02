Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii fostului presedinte Donald Trump au respins joi o cerere formulata de democrati pentru ca acesta sa depuna marturie in procesul sau de punere sub acuzare in Senat de saptamana viitoare, calificand invitatia drept o simpla incercare de a atrage atentia opiniei publice,

- Actiunile fostului președinte Donald Trump inainte de asaltul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie reprezinta „un act de tradare de amploare istorica”, sustin procurorii democrati din Camera Reprezentantilor in actul de punere sub acuzare a fostului lider de la Casa Alba, relateaza AFP, preluata de…

- Ziua investirii președintelui SUA este un eveniment care urmeaza cutume respectate cu sfințenie, repetate ceremonios odata la patru ani. Nu este și cazul zilei de azi, scrie BBC News. Motivele? Amploarea evenimentului este mult redusa, din cauza epidemiei COVID și a tensiunilor politice, aparatul de…

- Consilieri ai Casei Albe au afirmat ca Trump a dezbatut in privat cu asistentii sai oportunitatea unei masuri extraordinare - propria gratiere, dar deocamdata a evitat sa ia o decizie in acest sens, scriu Reuters și CNN.In jur de 100 de grațieri și comutari de pedepse se afla pe lista ce va fi aprobata…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…