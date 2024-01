Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni de zile, autoritațile romanești au efectuat mai multe teste privind buna funcționare a autobuzului care circula și pe șosea, și pe apa.Vehiculul le-a trecut pe toate cu brio, astfel incat se mai așteapta acordarea unui acord, dupa care acesta va fi pus in funcțiune, in mod oficial,…

- Bucureștiul s-a trezit sambata dimineața sub o ninsoare puternica, amintind de zapezile de altadata. Bucureștiul este acoperit de zapada in urma unei ninsori puternice care a avut loc in cursul nopții. Intr-un interval de cateva ore, stratul de zapada a atins aproximativ 10 cm, iar condițiile meteorologice…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declanșat o ampla acțiune de verificare a autorizațiilor de securitate la incendiu in unitațile din subordine, iar rezultatele sunt alarmante. 59 de școli, 32 de agenți economici, 4 centre de servicii sociale și șapte piețe nu au autorizație ISU. Conform…

- Drumurile și trotuarele din capitala au fost curațate de zapada. Potrivit primarului capitalei, serviciile și intreprinderile municipale „este depusa o munca enorma pentru a se putea circula”.

- Un puternic incendiu a izbucnit marți la etajul 6 al unui bloc de locuințe de pe Calea Dorobanți din Capitala. Flacarile se manifesta violent, generand degajari mari de fum, iar cel puțin 8 persoane au fost evacuate in siguranța, conform sursei citate. La momentul actual, nu sunt informații suplimentare…

- Se circula in coloana pe Autostrada A1, catre Valcea și Sibiu. Prin intermediul unei postari pe Facebook, un șofer ii sfatuiește pe cei care vor sa plece la drum sa se inarmeze cu rabdare și asta pentru ca viteza medie pe A1 este de 80 de km/h. Mai mult, lucrarile desfașurate la ieșirea de pe A1 Pitesti…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, sambata, incheierea operatiunilor de asfaltare sub pasajul Doamna Ghica, precizand ca circulatia se desfasoara normal. „Am terminat operatiunile de asfaltare de sub pasajul Doamna Ghica. A fost refacut carosabilul, s-au delimitat aliniamentele, iar circulatia…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, sambata, incheierea operatiunilor de asfaltare sub pasajul Doamna Ghica, precizand ca circulatia se desfasoara normal. "Am terminat operatiunile de asfaltare de sub pasajul Doamna Ghica. A fost refacut carosabilul, s-au delimitat aliniamentele, iar circulatia…