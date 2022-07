Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, participa, joi, la ceremonia prin care se va deschide oficial un gazoduct Grecia – Bulgaria. O delegație din Romania condusa de premierul Ciuca se afla, joi, 7 iulie 2022, in Grecia. Premierul Romaniei va avea o intrevedere cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.…

- Compania Ford intenționeaza sa produca mașini electrice la Craiova, incepand cu anul 2024, a anunțat premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, in contextul vizitei sale la Craiova. Vizita s-a desfașurat marți, 5 iulie 2022, cu prilejul finalizarii procedurii de transferare a fabricii Ford Craiova catre grupul…

- Vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova, vine in Romania pentru a discuta despre libertatea presei. Vizita in Romania este programata in perioada 27 – 28 iunie 2022. Conform programului indicat de Comisia Europeana, Vera Jourova se va intalni, luni, cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, ajunge marți seara in Romania, la baza militara Kogalniceanu, unde se va intalni cu președintele Iohannis. Deși se va afla in Romania, șeful statului francez nu va ajunge la București. Baza aeriana de la Kogalniceanu devine, practic, in aceasta perioada, „capitala…

- Nicolae Ciuca spune ca Romania susține Republica Moldova, Ucraina și Georgia pentru aderarea la Uniunea Europeana(UE). Ministrul moldovean al Apararii a efectuat o vizita in Romania, acesta fiind primit la Palatul Victoria de catre premierul Nicolae Ciuca. In cadrul intrevederii cu oficialul moldovean,…

- Ambasadorul Israelului, David Saranga, unul dintre cei mai apreciați diplomați straini, se retrage din Romania. Ambasadorul David Saranga a facut acest anunț cu prilejul unei reuniuni care s-a desfașurat la București in cinstea Zilei Independenței Statului Israel. Reuniunea a inclus un spectacol, desfașurat…

- Premierul Portugaliei, Antonio Costa, vine in Romania, urmand a se intalni cu premierul Nicolae Ciuca. Principala tema a vizitei este semnarea noului acord de cooperare militara intre Romania și Portugalia. Cel mai important element din domeniul militar l-a constituit vanzarea catre Romania a 17 avioane…

- Guvernul Romaniei aloca 450 de milioane de lei pentru fermierii ale caror afaceri au fost afectate de pandemie. Aceasta decizie a fost anunțata, joi, 21 aprilie 2022, de premierul Nicolae Ciuca. „In ceea ce priveste importanta pe care o asiguram si pe care o acordam domeniului agricol, pentru sustinerea…