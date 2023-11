În școlile din Galați vor fi distribuite 65.000 de măști anti-Covid, comandate în 2021 și furnizate acum La Galați au ajuns 65.000 de maști de protecție și dezinfectanți, care au fost comandați de Primaria Galați in 2021 in cadrul Proiectului „Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare Covid-19”, dar au fost furnizate abia acum. Haosul achizițiilor pe bani publici din perioada pandemiei, cand orice firma primea un contract prin atribuire directa pentru aprovizionarea unitaților spitalicești și altor instituții publice cu maști și manuși de protecție sau dezinfectanți, este demonstrat prin faptul ca la Galați a ajuns un lot de 65.000 de maști de protecție și dezinfectanți, materiale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

