În România: Locul unde se va construi cel mai performant observator astronomic Primaria Odobesti a semnat, vineri, contractul de executie a lucrarilor pentru Observatorul astronomic din oras, care, potrivit reprezentantilor autoritatii locale, va fi cel mai performant din tara. „Am semnat astazi contractul de executie si a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru Observatorul astronomic din oras. Lucrarile la acest obiectiv au fost intarziate din cauza cresterii preturilor din ultima perioada. Am scos la licitatie de trei ori acest obiectiv si nu s-a prezentat nimeni, pentru ca, din cauza cresterii preturilor la materiale de constructii si nu numai, firmele nu se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

