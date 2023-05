Stiri pe aceeasi tema

- Situație ieșita din comun in județul Constanța! Un tanar de 20 de ani s-a urcat intr-o locomotiva ce aparține companiei Grup Feroviar Roman (GFR) și s-a plimbat cu ea intr-o gara din Medgidia. Din fericire, nesabuința tanarului nu s-a soldat cu victime.Incidentul s-a petrecut miercuri, la orele dupa-amiezii…

- Incidentul feroviar s-a produs marți dimineața, 28 martie, in județul Valcea. Una dintre locomotivele unui tren de marfa a deraiat de la osie, fapt ce a dus la blocarea traficului feroviar local.

- Polițiștii din Teleorman au anunțat, joi, ca, in cazul coliziunii dintre un marfar și un tren de calatori din Teleorman, mecanicul de locomotiva al uneia dintre garnituri a fost reținut pentru 24 de ore."La data de 16.03.2023, fiind in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind accidentul…