Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi face ce face și atrage de fiecare data toate privirile. Traiește pe lux și opulența, iar recent chiar și-a schimbat mașina! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins cu noua achiziție

- Polițiștii au identificat o adolescenta in varsta de 15 ani, a carei plecare voluntara de la domiciliu a fost sesizata in cursul zilei de 2 iulie a.c.. La data de 2 iulie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat din comuna Ruginești cu privire la faptul ca fiica sa,…

- Nelu Tataru a declarat in timpul vizitei de la Mioveni faptul ca se gandeste ca persoanele infectate cu coronavirus care sunt asimptomatice sa stea acasa, sub supravegherea medicilor. "Am fost la a doua perioada de masuri de relaxare. Nu poti face in acelasi timp, sa cresti riscul. Am dat…

- Adina Alberts și-a luat fetița și a plecat de acasa, dupa ce soțul ei, Viorel Catarama, a declarat ca vrea sa se autoinfecteze cu coronavirus, pentru a demonstra ca nu va avea probleme de sanatate. Alberts a ținut sa precizeze ca iși susține sotul in aceasta initiativa, dar se va muta impreuna cu fetita…

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragsote de mai mult timp. De ceva timp insa, se pare ca intre cei doi, situația nu mai e atat de roz. Artista a plecat de o saptamana la parinți, la Deva, iar prezentatorul TV a fost surprins acasa la o altafemeie.Recent, Razvan Simion a fost…

- Un reporter american, care s-a adaptat la masurile de izolare din timpul pandemiei de coronavirus și a facut o transmisiune live de acasa, a fost surprins de camera imbracat elegant la costum, insa telespectatorii au observat și un detaliu care i-a scapat. Will Reeve s-a îmbracat la…

- O familie de moldoveni care era plecata la munca in Anglia, a acceptat sub protecția anonimatului sa ne povesteasca cum a reușit pe timp de pandemie sa revina acasa pe cale terestra. Potrivit lor, deși au revenit acasa in doua zile, cind de obicei acest drum poate fi parcurs intr-un timp mai scurt,…