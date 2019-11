Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Chisinau sunt asteptati la sectiile de votare duminica, 3 noiembrie, pentru a alege primarul Capitalei care va conduce orasul in urmatorii patru ani. In turul doi de scrutin, alegatorii trebuie sa aleaga intre candidatului Blocului ACUM, Andrei Nastase, si candidatul socialist,…

- Alegatorii cu drept de vot din Republica Moldova sunt convocati din nou, duminica, la urne pentru al doilea tur al alegerilor generale, in cadrul carora urmeaza sa fie alesi 384 de primari, dar principala miza o constituie alegerea primarului municipiului Chisinau, unde lupta se da intre reprezentantul…

- Pentru prima data in istoria alegerilor locale din municipiul Chisinau, ambii candidati care au acces in turul doi al alegerilor locale reprezinta puterea. Din acest considerent, responsabilitatea lor este mult mai mare. De aceasta parere este consultantul politic Igor Volnitchi. Potrivit lui, de prestatia…

- Conform 306 din 307 de procese verbale candidatul PSRM, Ion Ceban a obținut 40,16%, iar candidatul Blocului ACUM Andrei Nastase-31,09%. In orașul Chișinau lider in preferințe este Ion Ceban, iar Andrei Nastase se afla pe locul doi. In schimb, situația se modifica in suburbiile Chișinaului, unde in unele…

- Candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova, Ion Ceban, si cel al Blocului electoral ACUM DA si PAS , Andrei Nastase, vor intra in turul al doilea al alegerilor locale pentru functia de primar al municipiului Chisinau, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor locale de duminica…

- În Republica Moldova au loc duminica alegeri locale generale, primul scrutin electoral dupa venirea la guvernare a unei coalitii compuse din socialistii prorusi ai presedintelui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, sub stindardul "dezoligarhizarii" republicii,…