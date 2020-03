Stiri pe aceeasi tema

- Principalele masuri anuntate de M.A.I au fost legate de parasirea locuintei în anumite intervale orare, închiderea mall-urilor si a cabinetelor dentare, dar si o masura prin care autoritatile locale vor avea grija de persoanele în vârsta. Conform Articolului 8, persoanele…

- In plina pandemie de coronavirus, Mega Image a luat o decizie inedita. Magazinul a decis sa introduca un program special de funcționare pentru romanii care sunt cei mai expuși la acesta boala. Pentru aceste persoane, magazinele Mega Image și Shop&Go vor avea un program special. Astfel, in intervalul…

- Cadrele didactice din Vrancea s-au mobilizat in vederea comunicarii cu elevii pe intreaga perioada de suspendare a cursurilor precum și in vederea folosirii platformelor de invațare și predare online. Soluția potrivita in aceasta perioada este ca activitațile didactice sa fie continuate online, astfel…

- Primarul Municipiului Ploiesti, Adrian Florin Dobre, a convocat, duminica, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Ploiesti pentru luarea unor noi masuri suplimentare menite sa limiteze efectele raspandirii coronavirusului COVID-19. In acest context, s-a hotarat ca pacientii minori…

- Tataran Carmen-Andreea, in varsta de 18 ani, din Baia Mare este cautata de politisti dupa ce a disparut de la domiciliu. “Politistii maramureseni desfasoara ample activitati de investigare si cautare pentru gasirea unei tinere in varsta de 18 ani, Tataran Carmen-Andreea, reclamata disparuta de la domiciliul…

- Pe 14 februarie, Ion Onica, de 60 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Davidești, fara a mai reveni la domiciliu. Barbatul sufera de afecțiuni psihice. Semnalmente: inaltime 1,70 – 1,75 m, 55-60 kg, constituție astenica, par carunt, tuns scurt, barba alba, ochi caprui, strabism la ochiul…

- Persoanele accidentate pe partiile de schi de la Arieșeni primesc primul ajutor afara, pe zapada, in frig, din cauza ca administratorii nu pun la dispoziția Salvamont Alba un punct de prim ajutor. Un cititor Alba24 a semnalat aceasta situație pe adresa ziarului. ”Nu este normal, nu am vazut așa ceva…

- Pe foaia de hartie smulsa dintr-un caiet scria "Ajutor, ea nu este mama mea!! Ajutor!". Doi politisti si o unitate de politie au raspuns acestei situatii care parea de risc maxim, numai ca, dupa ce au vorbit cu soferul masinii, au aflat cu stupoare ca fusesera victimele unei glume. Mama adolescentei…