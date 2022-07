Stiri pe aceeasi tema

- SUA au declarat joi ca nu vor interzice vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, negand din nou afirmatiile Moscovei potrivit carora sanctiunile occidentale - si nu invadarea Ucrainei - sunt la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP.

- Rusia a schimbat adresa oficiala a ambasadei SUA la Moscova, pentru a-i onora pe separatistii pro-rusi din Ucraina. Astfel, prin aceasta metoda, Moscova denunta sprijinul american pentru Kiev și raspunde, in același timp, unei masuri similare luate de Statele Unite in privința ambasadei Rusiei la Washington.…

- O propunere de a condamna urgența sanitara provocata in regiune de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va fi discutata joi in cadrul adunarii Organizației Mondiale a Sanatații, relateaza BBC . In cadrul aceleași ședințe, a fost inaintata o rezoluție a Rusiei, dar care nu face nicio mențiune despre…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- ”Atunci cand am impus pentru prima oara sanctiuni Rusiei, am creat o scutire (…) si ne asteptam ca ea sa fie limitata in timp”, a justificat miercuri Janet Yellen, intr-o conferinta de presa, inaintea unei reuniuni a ministrilor Finantelor din cadrul G7 in Germania. ”Cred ca probabil licenta va fi lasata…

- Cei care isi imagineaza ca Razboiul Rece poate fi evitat nu realizeaza amploarea turbulentelor geopolitice cu care ne confruntamsi faptul ca acesta este deja in curs. „Razboiul Rece nu s-a incheiat de fapt niciodata", scrie in Foreign Affairs istoricul Stephen Kotkin, de la Universitatea Princeton,…

- Seful spionajului extern al Rusiei a acuzat joi Statele Unite si Polonia ca au complotat pentru a obtine o sfera de influenta in Ucraina, cel mai puternic semnal al Moscovei ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea fortata a Ucrainei intre Occident si Rusia.

- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca Rusia a trimis Statelor Unite o nota diplomatica oficiala prin care a avertizat Pentagonul sa nu mai trimita arme Ucrainei, relateaza Reuters.