În prima zi de școală elevii vor trebui să poarte masca de protecție în aer liber Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca anul școlar va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toții elevii. Toți participanții la festivitațile de deschidere vor trebui sa poarte maști de protecție, chiar daca evenimentele se desfașoara la exterior. „In data de 13 septembrie vom incepe școala cu prezența fizica pentru absolut toți școlarii și pentru absolut toți elevii, fara niciun fel de diferențiere. Va trebui sa ne asiguram ca sunt respectate toate masurile sanitare, va trebui sa ne asiguram ca exista maști suficiente, va trebui sa ne asiguram ca școlile sunt pregatite”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

