În prima parte a săptămânii, vreme deosebit de rece Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil astazi, intre orele 05.00 și 20.00 in județe din sud-estul țarii, potrivit Hotnews. In intervalul menționat, in sudul și estul Munteniei și in cea mai mare parte a Dobrogei treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada. Cantitațile de precipitații vor depași, pe arii restranse 15…20 l/mp. Meteorologii spun ca precipitații slabe sub forma de ninsoare se vor semnala și in sud-estul Olteniei, sudul Moldovei și in restul Munteniei. Vremea se va menține deosebit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

