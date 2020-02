In premiera, ministrul Muncii confirma cresterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii confirma majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020 Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Întrebată de moderator dacă pensiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40- de la 1 septembrie 2020. "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa o spun: PSD intretine aceasta frica, PSD intretine intrebarile incontinuu pe acest…

- Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Lucram la imbunatatirea acestei legi. Sunt multe, saptamana viitoare o sa avem un material pe acest subiect. Sunt decizii ale Curtii Constitutionale care trebuie sa aiba…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020.Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile".…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri, deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia". "Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu a luat o decizie definitiva cu privire la cresterile salariale pentru profesori prevazute de la 1 septembrie 2020, adaugand ca nu crede ca exista resurse pentru a le putea sustine. Intrebat de jurnalisti daca va mai exista cresterea de salariu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…