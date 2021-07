Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 august, Gradina Zoologica iși completeaza oferta pentru vizitatori prin introducerea unui modul de educație privind animalele salbatice, fiind prima din Romania care ofera, pe langa posibilitatea de a vedea animalele intr-un mediu cat mai apropiat de cel natural, și posibilitatea de a…

- ESports Summit Bucharest 2021 va avea loc sambata și se va desfașura in intervalul orar 10:30-19:30 Premiera pentru Romania, care nu a mai organizat niciodata un eveniment al industriei de ESports. La doar cateva zile dupa anunțarea la București a celei mai importante competiții de ESports organizate…

- Spectatorii din Borșa și Sighetu Marmației se vor bucura de o premiera vineri, 23 iulie 2021, cand filmul care deschide oficial Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) la Cluj-Napoca se va vedea simultan și in cinematografele lor. Evenimentul marcheaza aniversarea a 20 de ediții ale celui…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras. „Este un lucru…

- Decathlon a inaugurat primul și singurul Atelier Regional din Romania, ce aparține unui retailer de articole sportive și care ofera o gama extinsa de servicii tehnice, prin care sportivii sau pasionații de sport iși pot repara diferite tipuri de echipamente sportive, de la biciclete, schiuri, echipamente…

- FSP Global Group aduce, in premiera in Transilvania, un job foarte puțin cunoscut in Romania și chiar la nivel mondial: Chief Happiness Officer (CHO), adica responsabil cu fericirea angajaților la locul de munca. Dupa o perioada atat de indelungata in care oamenii au lucrat din confortul propriei locuințe,…

- In sistemul de pensii din Romania exista, in prezent, un deficit de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, a afirmat, astazi, ministrul muncii, Raluca Turcan. Reforma si eliminarea inechitatilor se vor face prin Planul…

- Medicul care a efectuat prima operație pe cord deschis din Romania, la data de 5 aprilie 1973, in Targu Mureș, prof. dr. Ioan Pop de Popa, s-a stins din viața vineri, 30 aprilie, la varsta de 93 de ani. Vestea a fost data de catre reprezentanții Fundației "Ioan Pop de Popa" pentru Ocrotirea Bolnavilor…