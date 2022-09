În premieră în Prahova – manifestări dedicate Forțelor navale române N. Dumitrescu Pentru prima oara in istoria județului Prahova, la Ploiești vor avea loc o serie de manifestari dedicate Forțelor Navale Romane și se va primi vizita oficiala a unui reprezentant cu grad de Amiral. Acest lucru va fi posibil ca urmare a organizarii, sub titulatura ”Secretele Marii”, a unor manifestari ce fac parte din programul campaniei de promovare a Forțelor Navale in județul Prahova, perioada 24-29.09.2022, la Palatul Culturii, in Sala Coloanelor și Sala Marii Uniri. Acțiunile sunt realizate la initiațiva Asociației „Suntem Romania!”, impreuna cu Forțele Navale Romane, Muzeul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

