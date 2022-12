Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, arata cu degetul catre liderii Schengen, inca din 2015, atunci cand ii numea ipocriți și corupți. „Astazi vedem ca toți demagogii spațiului Schengen și ai curațeniei și forței statelor din spațiul Schengen constanta ca instituția s-a prabușit pur și simplu.…

- Tehnologia 5G este noua generație a serviciului de internetului mobil, care ofera utilizatorilor o experiența superioara.Aceasta ofera, intre altele, viteze de download și de upload de 10 ori mai mare comparativ cu rețeaua 4G LTE (n.n. – Long Term Evolution), o acoperire mai larga, streaming live, conexiuni…

- Industria germana a carnii trage un serios semnal de alarma: carnea de porc nu doar ca va fi mai scumpa, ci ar urma sa și dispara de pe rafturile magazinelor in urmatoarele luni, din cauza reducerii efectivelor de animale. Avertismentul se adreseaza, in primul rand, consumatorilor din Germania, unul…

- Planeta noastra a atins, potrivit estimarilor, cifra de opt miliarde de locuitori, cei mai mulți traind in Asia, transmite Euronews. Recent, Organizația Națiunilor Unite susținea, ca marți, 15 noiembrie, populația lumii va marca aceasta ”piatra de hotar in dezvoltarea umana”, adica ajunge la 8 miliarde…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord privind interzicerea vanzarii de automobile cu motorare clasice, cu ardere interna, incepand cu anul 2035. Hotararea face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a poluarii in Europa cu 100% in industria auto. Negociatorii din statele membre UE si Parlamentul…

- Copiii și juniorii implicați in competiții naționale sau internaționale vor avea parte și de un stimulent financiar lunar, conform unei legi adoptate miercuri de Camera Deputaților. Concret, este vorba de Proiectul pentru completarea Legii educației fizice si sportului, votat de majoritatea deputaților.…

- Unele spitale din Germania se confrunta cu un risc in crestere de faliment din cauza costurilor ridicate ale energiei, a atentionat ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, citat duminica de dpa, transmite Agerpres. „Daca nu luam masuri rapid si realmente in mod drastic, vor fi inchideri” de clinici, a…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni gata sa se deplaseze in Ucraina si Rusia in aceasta saptamana pentru “a continua consultarile” vizand instituirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza AFP. “Acest razboi…