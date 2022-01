Intr-un nou interviu pentru presa de la Bucuresti, Ilie Bolojan a admis in premiera ca este posibil sa candideze la Presedintia Romaniei. „N-ar fi normal sa exclud si nici nu e cazul”, a declarat Bolojan. „N-ar fi normal sa exclud si nici nu e cazul. Nu exclud. Dar nu asta e problema de acum a Romaniei”, a raspuns Bolojan la intrebarea lui Catalin Tolontan privind o eventuala candidatura la Presedintia Romaniei.. „Ma intreaba oamenii: in 2024 ce se va intampla? Nu, important e ce se va intampla in 2022 si 2023, ca sunt ani de baza si sa-i tratam cu atentie. Nu exclud sa candidez, insa nu aceasta…