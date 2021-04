Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- Jumatate din toți adulții din SUA au primit cel puțin o doza a unuia din cele trei vaccinuri aprobate la nivelul Statelor Unite ale Americii, Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson, anunța guvernul american. Aproape 130 de milioane de persoane cu varsta de 18 ani sau mai mult au primit cel puțin o doza…

- 58% dintre liderii C-suite se așteptau la venituri mai mari in 2020 decat in 2019 și aproape trei sferturi (71%) se așteapta la o creștere in 2021 Tendințele economice și tehnologice vor influenta, cel mai probabil, afacerile in urmatorii 3-5 ani; companiile sunt increzatoare in capacitatea lor de raspuns…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.In perioada 1 – 7 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…

- Sute de evenimente au fost planificate in Italia pentru a marca 700 de ani de la moartea poetului national Dante Alighieri, in ciuda pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Culturii, Dario Franceschini, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Lecturi, expozitii, concerte si simpozioane se afla pe…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care in luna ianuarie a calatorit la Wuhan, in China, pentru a realiza o ancheta despre originile pandemiei de Covid-19, va da publicitatii raportul sau in saptamana de dupa 15 martie, a anuntat directorul OMS, potrivit Agerpres .

- Guvernul chinez a promis ca nu va mai trimite teste anale de depistare COVID-19 catre diplomații americani dupa ce Washingtonul s-a plans ca practica este nedemna. Informațiile vin de la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, dupa cum arata Libertatea . „Departamentul de Stat nu a fost…

- Profitul Volkswagen s-a redus sub asteptari in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, dar grupul ar putea plati amenzi mari din cauza emisiilor de dioxid de carbon, transmite CNBC. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Producatorul…