Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10 mii de persoane din județul Ialomița trebuie sa primeasca bani de la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița. Sumele reprezinta diferențele stabilite «in minus» pentru contribuția CASS la persoanele care au desfașurat activitați independente și care au cotizat in anul 2017. Valoarea…

- Astazi a fost semnat contractul de execuție a lucrarilor la subsolul și parterul cladirii „Spital Municipal”, acestea urmand sa fie amenajate astfel incat capacitatea de preluare și tratare a cazurilor Covid19 sa creasca, in contextul valului 5 al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Valoarea tuturor tranzactiilor realizate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) creste cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare avanseaza cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro). De asemenea, capitalizarea…

- Veste buna pentru antreprenorii români care vor sa acceseze Masura 4.1.1 - fonduri europene pentru firmele afectate de criza COVD-19: Comisia Europeana a decis, joi, prelungrea cdrului temporar de ajutoare de stat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- A fost semnat contractul de finanțare prin care Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” primește un sprijin financiar in valoare de 14,36 milioane de lei pentru realizarea și echiparea spitalului modular din Baia Mare. Banii sunt alocați din fonduri europene, in cadrul Programului Operațional…

- In pofida perioadei tot mai dificile, se preconizeaza ca economia UE va continua sa se extinda, atingand o rata de crestere de 5% in 2021, de 4,3% in 2022 si de 2,5 % in 2023, conform previziunilor economice de toamna, publicate joi de Comisia Europeana (CE). Economia UE se redreseaza in urma recesiunii…

- Medicul unui spital suport Covid susține ca decontarile Casei de Asigurari de Sanatate sunt departe de realitatea din teren. Astfel, acesta ar fi primit decontarea cheltuielilor pentru 50 de pacienți, in condițiile in care in spital au fost internați 300 de pacienți. Puși in aceasta situație, medicii…

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…