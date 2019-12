Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta demarata de democrați in vederea demiterii președintelui Donald Trump in scandalul Ucraina a explodat, miercuri, odata cu apariția unui element nou, relatat de un inalt diplomat american, citat de New York Times. Concret, Trump s-ar fi interesat direct de o ancheta din Ucraina care il viza pe…

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA Donald Trump, a negat miercuri seara ca ar fi comis vreo fapta ilegala in relatiile cu Ucraina, informeaza CNN, anunța MEDIAFAX."Nu am facut nimic gresit. Mi s-a cerut sa verific o explicatie alternativa in noiembrie 2018, am investigat…

- Lev Parnas, un om de afaceri ucraineano-american pus sub acuzare care are legaturi cu avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, este pregatit sa raspunda solicitarilor de a depune oficial marturie venite de la cei care conduc ancheta din Congres pentru destituirea presedintelui, a declarat…

- Ucraina planuiește sa îl dea afara pe procurorul care a condus investigațiile asupra firmei la care lucra fiul lui Joe Biden, o figura centrala dupa lansarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) a președintelui Donald Trump, relateaza Reuters. Avocatul personal al lui…

- Presedintele american Donald Trump l-a aparat sambata pe avocatul sau Rudy Giuliani drept „un luptator legendar impotriva infractionalitatii” si un „avocat minunat”, dupa o relatare din media potrivit careia procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a incalcat legea privind lobby-ul…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu este sigur ca ii va cere consilierului sau Andrei Ermak sa depuna marturie in Statele Unite cu privire la ancheta sa de destituire, relateaza Reuters. Ermak, un consilier al presedintelui ucrainean, s-a deplasat la Madrid pentru…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a acuzat duminica, intr-un interviu la Fox News, ca mass-media a incercat sa mușamalizeze suspiciunile de corupție la adresa fostului vicepreședinte american Joe Biden și familiei acestuia. Giuliani a amenințat totodata cu dezvaluiri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…