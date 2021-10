Stiri pe aceeasi tema

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Ca urmare, in 18 octombrie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Farașești, iar in 19 octombrie, intre orele 8-16, se va opri apa in Pietroasa,…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Astfel, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie, zilnic intre orele 9-15, in Petrovaselo și Bazoș se va intrerupe furnizarea apei. De asemenea, in 28 septembrie, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei…

- ADVERTORIAL. Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM).

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Miercuri, 25 august, intre orele 8-12, presiunea apei va fi scazuta in Chevereșu Mare și, intre orele 12-15, in Dragșina. De asemenea, joi, 26 august, presiunea apei va fi scazuta in Buziaș și Silagiu intre orele…

- Aquatim efectueaza, in perioada 19 – 25 august, lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare a apei din mai multe localitați din județ. Astfel, joi, 19 august, intre orele 8-16, lucrarile se vor desfașura in Faget, iar pe durata acestora presiunea…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Ca urmare, in 11 august, intre orele 8 – 16, se va intrerupe furnizarea apei in Traian Vuia, iar in 11 și 12 august, intre orele 9 și 15, se va opri apa…

- In data de 4 august 2021, Aquatim a semnat cel de-al unsprezecelea contract de lucrari din cele treizeci care fac obiectul amplului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul Programului Operațional…

- Zilele acestea se efectueaza spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor, intre orele 8-14, presiunea apei va fi scazuta miercuri, 21 iulie, in Chevereșu Mare și joi, 22 iulie, in Dragșina. De asemenea, in 22 și 23 iulie, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe…