În Paris, traficul aerian ar reveni la nivelul său de dinainte de criză între 2024 și 2027 Va trebui sa așteptam pâna undeva între 2024 și 2027 pentru ca traficul aeroporturilor pariziene, lovit de șocul pandemiei de coronavirus, sa revina la nivelul sau anterior crizei, a anunțat luni managerul aeroporturilor pariziene, ADP.



În prima jumatate a anului, grupul, care gestioneaza direct sau indirect mai mult de douazeci de aeroporturi din întreaga lume, inclusiv Paris-Orly și Paris-Charles-de-Gaulle, a înregistrat o pierdere neta de 543 de milioane de euro, fața de un profit net de 250 de milioane de euro în urma cu un an, din cauza închiderilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In scenariul de baza al Coface, cifra de afaceri a companiilor listate din sectorul transporturilor globale va fi cu 32% mai mica in trimestrul 4 din 2020 si cu 5% mai mica in trimestrul 4 din 2021 comparativ cu trimestrul 4 al anului 2019. In ipoteza unui al doilea val de pandemie in trimestrul 3…

- Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Tiberiu Ungureanu, a dispus Directiei Inspectie Penitenciara continuarea si aprofundarea verificarilor initiate joi, in contextul in care presa a relatat ca Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, aflat in detentie,…

- Compania aeriana Air France va relua, incepand cu data de 3 iunie, zborurile pe ruta Bucuresti-Paris, dupa o pauza de aproximativ doua luni, informeaza Agerpres."Compania aeriana Air France anunta reluarea zborurilor intre aeroportul Paris Charles de Gaulle si aeroportul Bucuresti Henri Coanda incepand…

- Asociația Internaționala a Transportului Aerian (IATA) a transmis ca nu accepta impunerea masurilor de distanțare sociala care ar lasa scaunele din mijloc neocupate. IATA susține ca un loc distanța intre doi pasageri nu va oferi o separare de 1 - 2m, așa cum recomanda autoritațile, lațimea…

- Companiile aeriene amenința ca tarifele calatoriilor ar putea sa creasca semnificativ daca se va impune regula pastrarii scaunului din mijloc gol in contextul epidemiei de coronavirus.Citește și: PSD, UDMR și Pro Romania iși unesc forțele pentru o mutare politica de proporții: creșterea cu…

- Lira a scazut joi pana la 7,49 dolari, sub recordul sau anterior de 7,236 atins in timpul crizei valutare a Turciei din august 2018, relateaza CNBC, potrivit MEDIAFAX.Moneda se afla sub presiunea crescanda a inflației in creștere, a șomajului și a creșterii economice lente, dar și al celui…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca amenzile pentru neresectarea ordonanțelor militare au revenit la nivelul anterior Ordonanței de Urgența care a marit valoarea acestora, OUG declarata neconstituționala de CCR. Valoarea inițiala a amenzilor era...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, azi, ca amenzile pentru nerespectarea ordonanțelor militare au revenit la nivelul anterior Ordonanței de Urgența (OUG) care a marit valoarea acestora. ”Noi am marit amenzile pentru a crește gradul de conformare la reguli. Faptul ca s-a luat aceasta decizie a CCR nu…