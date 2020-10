În Paris și alte opt orașe adiacente se interzic deplasările după ora 21:00 Opt orașe din Franța vor interzice, de sambata, deplasarile in afara casei dupa ora 21:00 pana la 06:00. Anunțul a fost facut de președintele Franței Emanuel Macron la un interviu televizat, citat de BBC . Masura a fost luata dupa ce numarul de infectari a crescut alarmant și este menita sa opreasca intalnirile la restaurant și vizitele la prieteni. Masurile vor fi in vigoare pentru cel puțin patru saptamani. De asemenea, a fost declarata o stare de urgența. Ieri, 14 octombrie 2020, au fost confirmate in Franța inca 22.951 de cazuri noi de infectari cu coronavirus. Președintele Macron a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

