În pădurile amazoniene sînt ascunse mii de artefacte Conform ultimelor studii, in tropicele Amazonului sint ascunse peste 10 mii de memorii arheologice precolumbiene, ceea ce confirma lunga istorie a colonizarii acestei regiuni. Aceasta descoperire a fost rezultatul unei cercetari a Amazonului cu ajutorul unei tehnologii avansate care poate detecta astfel de artefacte in vegetația tropicala densa. Studiul, publicat in revista Science, ofera Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

