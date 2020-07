În numai nouă zile au apărut cazuri de coronavirus cât în două luni și jumătate Situație ingrijoratoare la nivelul județului Gorj, din cauza inmulțirii cazurilor de coronavirus. In ultimele noua zile au aparut in jur de 200 de cazuri de coronavirus, aproape jumatate din total. Gorjul era pana recent intre zonele sigure din țara. Relaxarea regulilor in perioada starii de alerta a facut ca o buna parte a locuitorilor județului sa nu mai poarte masca și sa nu mai respecte recomandarile autoritaților cu privire la distanțarea fizica. Potrivit statisticilor intocmite in baza datelor furnizate de autoritațile sanitare, in județul Gorj au fost inregistrate in ultimele noua zile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tataru a precizat, joi, dupa ce a vizitat Spitalul din Targu Jiu, raspunzand unei intrebari, ca a nu lasa o persoana sa intre in spital "pentru ca vine ministrul" este o "greseala de management tipica". "Eu sunt chirurg, sunt medic, in sistemul medical de la 14 ani cand am inceput liceul sanitar,…

- Potrivit DSP Buzau, a fost inregistrat pe data de 7 iunie al cincilea deces in randul pacienților confirmați cu COVID-19. Este vorba despre un barbat care era internat in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Pacientul in varsta de 62 de ani a fost confirmat cu COVID-19 in data de 5.06.2020, in Secția de…

- Spitalele declarate COVID in perioada pandemiei SARS-CoV-2, din Timisoara, si in care a fost restrictionat accesul pacientilor non-COVID, isi vor relua activitatea, de joi, si pentru cazurile clinice obisnuite de dinainte de starea de urgenta, primul fiind Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes",…

- Situația la zi a paciențilorbolnavi de COVID-19 de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud a fost postata pe pagina de facebook a unitații medicale. Pana in prezent, 45 de bolnavi s-au vindecat și au fost externați. ”Pana azi, 45 de pacienți internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi 83 de cazuri de imbolnavire cu COVID 19 in județul Buzau, dupa ce luni erau 67. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, cazul 68 este o fetița in varsta de 3 de ani, din municipiul Buzau. A fost internata pe Secția de Boli Infecțioase a Spitalului…

- Un numar de cinci angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu si un altul de la Spitalul Municipal Motru au fost confirmati, pana in prezent, cu noul coronavirus, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Daiana Militaru, potrivit Agerpres.Potrivit…