În Nagorno-Karabah nu se mai aud împușcături Șeful trupelor rusești de menținere a pacii in Nagorno-Karabah, generalul locotenent Rustam Muratov, a declarat pentru Sputnik ca ințelegerile semnate de șefii celor trei state, Rusia, Armenia și Azerbaidjan care au intrat in vigoare in data de 10 noiembrie, la ora 00:00, astazi sunt indeplinite in intregime. Cel mai important este ca pe terenul de contact astazi sunt stopate toate acțiunile militare, nu sunt auzite impușcaturi, situația se stabilizeaza cate puțin. El a mai spus ca la baza componenței contingentului de menținere a pacii al Federației Ruse se afla brigada nr. 15 de menținere… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

