Cateva mii de persoane au iesit sambata sa protesteze la Yangon, capitala economica a Myanmarului, impotriva recentei lovituri de stat militare, in timp ce internetul era perturbat in toata tara, relateaza Reuters. „Jos dictatura militara”, au scandat protestatarii, agitand drapele rosii ale Ligii nationale pentru democratie, partidul fostei lidere a Myanmarului Aung San Suu Kyi, care a fost arestata luni. Este cea mai ampla manifestatie care are loc pana acum in Myanmar dupa puciul de luni, noteaza France Presse. ONG-ul de supraveghere a internetului NetBlocks a anuntat pe de alta parte ca in…