- In municipiul Suceava au fost casate prin Programul ”Rabla” doar 183 de mașini, a anunțat primarul Ion Lungu. In program s-au inscris 423 de persoane fiind procesate de catre Primaria Suceava 292 de cereri și incheiate 243 de contracte. Primarul Ion Lungu spera ca programul sa mearga inainte și sa mai…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a intalnit cu Moș Craciun la Cetatea de Scaun a Sucevei. El a spus o vorba buna pentru ca Moșul sa treaca pe la cei mici dar a obținut promisiunea ca va trece și pe la cei mari. ”In seara de Craciun vor primi daruri toți copiii dar și cei […] The…

- Se circula in condiții de iarna pe Transalpina, unde ninge si este depusa zapada pe carosabil. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Centrul Infotrafic anunta ca in mai multe judete ploua, iar in Cluj, Iasi si Vaslui este ceata.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, au trecut astazi in revista flota de mașini a societații Diasil pregatita pentru intervenții pe timp de iarna, in prezența managerului firmei de salubritate, Anton Curelaru. Lungu a constatat ca societatea dispune de 29 de utilaje…

- Patru locuințe sociale modulare vor fi date in folosința in municipiul Radauți pana la finele acestui an. Primarul Bogdan Loghin a aratat ca investiția se cifreaza la 213.000 de euro, bani europeni. ”Dincolo de proiectele de asfaltare și de infrastructura din municipiul Radauți, nu trebuie sa facem…

- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca in acest municipiu au inceput lucrarile de asfaltare a 12 strazi printr-un proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” in valoare de doua milioane de euro. „Este proiectul cel mai așteptat de radauțeni”, a spus Bogdan Loghin…

- Se lucreaza la reabilitarea infrastructurii rutiere din municipiul Moreni. Astfel, pe strazile Ana Ipatescu și Culturii a fost turnat primul strat de asfalt. Acestea sunt executate in cadrul proiectului ,,Imbunatațirea infrastructurii publice urbane in municipiul Moreni”, finanțat din fonduri europene…

- O persoana a fost ranita in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona restaurantului Bradet. Potrivit ISU Suceava, o singura persoana necesita ingrijiri medicale. Aceasta a fost preluata de catre echipajul SMURD și va fi transportata la spital.…