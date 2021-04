În municipiul Constanța se ridică restricțiile de weekend In municipiul Constanța se ridica restricțiile de weekend Foto: Arhiva/ MApN În municipiul Constanța nu se mai aplica restricțiile de weekend, pentru ca rata de incidența a infecțarilor cu coronavirus a scazut sub 3,5 cazuri la mia de locuitori cumulat în 14 zile. Astfel, circulația este permisa pâna la ora 22:00. Magazinele și centrele comerciale ramân deschise pâna la ora 21:00, iar unitațile de alimentație publica pâna la ora 22:00. Corespondentul nostru Sorin Cealera noteaza însa ca ramâne în continuare interzisa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența COVID-19 a ajuns la 4.16 in Cluj-Napoca, ceea ce inseamna ca ne apropiem de relaxarea masurilor in weekend și redeschiderea salilor de fitness. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Restricțiile weekend au fost prelungite pentru inca 14 zile in București, anunța Prefectura Capitalei. Singura schimbare prevazuta de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta este ca magazinele vor ramane deschise in Vinerea Floriilor pana la 20.00, in loc de ora 18.00.

- Pitestiul a depasit miercuri pragul incidentei de patru cazuri COVID-19 la mia de locuitori. municipiul nu intra insa automat sub noile restrictii. Prefectul convoaca vineri CJSU pentru stabilirea urmatorului eventual nivel de masuri.

- „Sanctiuni mai dure” pentru firmele care incalca restricțiile Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Guvernul ia în calcul aplicarea unor sanctiuni mai dure pentru agentii economici care încalca restricțiile impuse pentru stoparea raspândirii noului coronavirus.…

- Cele mai multe focare de pesta porcina africana sunt in judetul Gorj Arhiva foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Realizator: Cele mai multe focare de pesta porcina africana de la noi din țara sunt în județul Gorj, iar fermierii risca sa nu își poata vinde mieii…

- Proteste ale fermierilor in fata Prefecturii Constanta Foto: Arhiva Agricultorii s-au alaturat categoriilor profesionale care protesteaza în ultima perioada fata de deciziile Guvernului privind reducerea cheltuielilor si alocarile bugetare pentru acest an. Joi, în fata sediului…

- Trei elevi si un profesor, diagnosticați cu COVID-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta Trei elevi de la școlile 190, 113 și 79 din Sectorul 4 al Capitalei au fost diagnosticați cu COVID-19, iar un profesor de la Școala 129 din București este și el infectat cu…

- Vaslui: Doar jumatate dintre profesori sunt de acord sa se vaccineze Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central În judetul Vaslui, doar jumatate dintre profesori sunt de acord sa se vaccineze împotriva SARS-CoV-2. Cu câteva zile înainte…