- Grupul de Comunicare Strategica a raportat noul numar de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 24 de ore. Potrivit acestora, 5.340 persoane s-au infectat cu virusul Covid-19, iar 188 pacienți au decedat.

- Grupul de Comunicare Strategica a facut marți, 8 decembrie, un nou anunț sumbru. Conform informațiilor transmise de autoritațile romane, in ultimele 24 de ore au fost raportate 7.439 cazuri de noi cazuri de infectare cu COVID-19 și peste 200 de decese.

- BILANT CORONAVIRUS 11 noiembrie 2020. Aproape 10.000 de cazuri noi, peste 1000 la ATI si 203 decese BILANT CORONAVIRUS 11 noiembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 7.304 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost inregistrate 177 de…

FC Rapid a anuntat, sambata, ca fotbalistul Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Jucatorul a prezentat simptome, dar acum se simte bine.

- Italia a raportat luni 17.012 noi infectii cu coronavirus, precum și 141 de decese, cu 13 mai multe fața de duminica. Numarul cazurilor noi este mai mic in comparație cu zilele trecute, insa s-au facut cu 40.000 mai puține teste. Conform agenției ANSA, citata de Mediafax, numarul noilor cazuri de coronavirus…

- In Germania, viata de zi cu zi se va desfasura in continuare sub anumite restrictii si dupa dezvoltarea unui vaccin eficient impotriva COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor, potrivit Agerpres. Reprezentantii Institutului Robert Koch cu sediul…

- Cu inca 110 cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, Prahova a depașit, luni, pragul de 7.000 de pacienți infectați, de la inceputul pandemiei. Potrivit Prefecturii, de la ultima raportare au fost inregistrate și patru noi decese asociate Covid. "De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul…

- Austria a inregistrat joi un numar record de contaminari cu noul tip de coronavirus: 1.209, potrivit guvernului austriac, in timp ce aprobarea pentru masurile luate de autoritati a scazut considerabil in randul populatiei, informeaza AFP, citata de agerpres. Rata de infectare este mai mare toamna aceasta…