- Anonymous a publicat duminica o lista a soldaților ruși care lupta in Ucraina. Ar fi vorba despre datele personale ale celor 120.000 de soldați ruși trimiși pe frontul din Ucraina de Vladimir Putin in așa-zisa ”operațiune militara speciala”, informeaza Hotnews . Organizația spune ca toți trebuie sa…

- Trupele rusesti au pierdut controlul in Irpin. Armata ucraineana a reusit sa creeze o bresa in dispozitivul rusesc de la periferia Kievului si sa ajunga la civilii bombardati continuu. "Politia isi reia activitatea in Irpin! Soldatii regimentului special de politie din regiunea Kiev sunt pregatiti…

- Trupele din armata rusa sunt așa de demoralizate incat au folosit muniție ucraineana pentru a se impușca in picioare, iar alții fug, din cauza fricii, in padurile din apropierea taberelor militare, scire Daily Star.Potrivit estimarilor oficialilor din SUA, in cele trei saptamani de lupta din Ucraina,…

- Rușii continua sa bombardeze orașele din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin incearca sa cucereaza regiunile Livov, Rivne, Volin și Ivano-Frankivsk. Ucrainenii nu renunța și lupta eroic pentru țara, dar civilii sfarșesc tragic in urma atacurilor. Joe Biden și Xi Jinping vor purta o discuție despre situația…

- Președintele american Joe Biden a avertizat vineri ca Rusia va plati un „preț sever” daca țara va folosi arme chimice in Ucraina. „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Biden pentru Arlette Saenz de la CNN, in urma unor remarci…

- Alexandr Dolgopolov, fost jucator important in circuitul ATP, a lansat un atac virulent la adresa lui Vladimir Putin. Nascut la Kiev, Alexandr i-a numit printre altele "animale" pe ruși despre care a mai spus ca reprezinta "o armata de clovni".

- Soldații lui Volodimir Zelenski au fost filmați in timp ce au transmis un mesaj cel puțin taios soldaților din armata lui Vladimir Putin. Ucrainenii i-au sfatuit sa se intoarca acasa, la familiile lor, sa inceteze razboiul. Altfel, soldații ucraineni spun ca rușii vor muri ”degeaba”. Iata intregul mesaj!

- Este a patra zi de razboi in Estul Europei, iar Ucraina rezista eroic atacurilor pe toate fronturile ale rușilor. Armata ucraineana opune o rezistența solida, iar Vladimir Putin pare sa fie tot mai nesigur de victoria atat de clara pe care o clama inaintea izbucnirii conflictului. In mediul online apar…