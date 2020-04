Numarul de decese din Marea Britanie din coronavirus a crescut cu 684 pana la 3.605 la 1600 GMT pe 2 aprilie, in creștere cu 23% fața de ziua precedenta. De la 9 dimineața, 3 aprilie, au fost testate un numar de 173.784 de persoane dintre care 38.168 au fost pozitive. Stephen Powis, directorul medical național al Serviciului Național de Sanatate Anglia, a declarat joi, la o informare din Downing Street, ca o rata a decesului ridicata va continua sa fie vazuta „inca cateva saptamani”. Powis a mai spus ca exista unele dovezi academice timpurii ca rata de transmisie in comunitate ar putea scadea…