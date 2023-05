Stiri pe aceeasi tema

- Liderul sarbilor bosniaci Milorad Dodik ar putea discuta cu presedintele rus Vladimir Putin in timpul unei vizite la Moscova despre pretul gazului si constructia unui nou gazoduct, a declarat luni un oficial pentru agentia de presa RIA, relateaza Reuters, conform Agerpres.Vizita planificata, despre…

- Trei persoane au murit in urma unui atac lansat de ruși asupra unui hipermarket din orașul ucrainean Herson, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei, potrivit Sky News.Cel puțin trei civili au fost uciși și alți cinci au fost raniți in atacul care a avut loc miercuri in Herson, informeaza Mediafax.…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- Femeia considerata principalul suspect in cazul exploziei in care a fost ucis celebrul blogger militar rus Vladlen Tatarski , ramane in arest, dupa ce un tribunal din Moscova i-a respins luni, 24 aprilie, solicitarea de a fi eliberata pe cauțiune, conform Reuters. Un tribunal din Moscova a respins luni…

- In 2022, economia romaneasca a consemnat o crestere de 4,8%. Pentru 2024, Fondul prognozeaza ca Romania va inregistra un avans economic mai rapid fata de acest an, de 3,7%. FMI anticipeaza pentru Romania o inflatie medie anuala de 10,5%, dupa un avans al preturilor de 13,8% in 2022. Cresterea preturilor…

- Președintele Chinei, Xi Jinping intenționeaza sa calatoreasca in Rusia pentru a se intalni cu Vladimir Putin chiar saptamana viitoare, potrivit agenției Reuters , citata de Sky News. Persoane familiare cu subiectul au declarat ca cei doi președinți se vor intalni la Moscova, dar nu au oferit mai multe…

- Oficialii ucraineni au ordonat vineri unei aripi istorice aliniate cu Rusia a Bisericii Ortodoxe sa paraseasca un complex manastiresc din Kiev, cea mai recenta decizie impotriva unei confesiuni privite cu profunda suspiciune de guvern, transmite Reuters. Kievul ia masuri drastice impotriva Bisericii…

- Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditați in Republica Moldova, precum și membrii familiilor acestora vor fi scutiți de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a țarii noastre. Astfel, potrivit unui…