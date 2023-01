ÎN MARAMUREȘ – 16 noi localități se alătură proiectului de colectare a deșeurilor din poartă în poartă ADI Deșeuri Maramureș a anunțat ca se extinde parteneriatul cu UAT-uri din Maramureșul Istoric și zona Lapuș pentru asigurarea infrastructurii de colectare a deșeurilor reciclabile: „In baza acestei colaborari, locuitorii din 16 comune vor primi in zilele urmatoare saci pentru colectarea reciclabilului in 2023 din poarta in poarta”. „Aceștia au fost deja imparțiți catre primarii. Numarul de saci imparțiti a depașit cifra de 215.000. Cele 16 UAT-uri se alatura proiectului ADIGIDM inceput in august 2022 si aflat in desfașurare in 12 comune din zona de nord a județului. Dupa imparțirea sacilor și… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

