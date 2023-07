Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare un plan de masuri fiscale pentru reorganizarea sistemului bugetar și incadrarea in ținta de deficit, printre care și desfiintarea a aproximativ 200.000 de posturi neocupate, potrivit unor surse politice.

- – Turismul reprezinta o investiție strategica, insa guvernanții au ignorat adeseori beneficiile și orienteaza taxarea excesiva catre sector – Eliminarea voucherelor de vacanța pentru sectorul bugetar ar incuraja reapariția turismului ”la negru” și ar diminua numarul investițiilor – Marirea TVA la hoteluri…

- Catalin Gherzan atrage atenția privind impactul unor masuri fiscale Catalin Gherzan atrage atenția ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri fiscale care sa puna frana principalelor motoare de dezvoltare economica. In ultima vreme au aparut informații legate de eliminarea unor facilitați fiscale in domenii…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca este obligatorie renuntarea facilitaților fiscale la anumite categorii profesionale.Marcel Boloș a anunțat un plan strict pentru reducerea cheltuielilor la bugetul de stat. Acesta a vorbit și despre eliminarea scutirilor fiscale pentru angajații din IT…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie. CITESTE SI BREAKING NEWS Descinderi ale trupelor speciale, la Botoșani: Suspecții…

- „Buna seara. Ma bucur sa vin din nou in fata dumneavoastra, de data aceasta ca premier al Romaniei, dupa prima sedinta de Guvern. Impreuna cu colegii mei am venit dupa ce am depus juramantul si am dat prima ordonanta de organizare a Guvernului. De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonante…

- Guvernul francez ar putea folosi masuri fiscale pentru recuperarea profiturilor industriei alimentare, daca nu sunt acceptate discutiile privind preturile ridicate, a declarat joi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- In contextul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), pe data de 1 iunie, in Republica Moldova, Grupul Media pentru Știri de Securitate (GMSS-CPE) poliția informeaza: Avind in vedere amploarea evenimentului, autoritațile cu atribuții in domeniul securitații naționale vor intreprinde masuri specifice…