Stiri pe aceeasi tema

- Designerul ploiestean Georgiana Iordache a reusit, in perioada restrictiilor impuse de autoritatile romane la scurt timp de la debutul pandemiei, sa se inspire chiar din realitatile momentului pentru a crea o colectie diferita de ceea ce a conceput pana atunci, totul pornind de la certitudinea ca…

- Fundasul spaniol Hector Bellerin (Arsenal Londra), cunoscut pentru stilul sau avangardist, angajamentul fata de mediu si adoptarea dietei vegane, se lanseaza in lumea modei cu o colectie de imbracaminte realizata din materiale sustenabile, scrie EFE. Bellerin a participat la realizarea…

- Fundasul spaniol Hector Bellerin (Arsenal Londra), cunoscut pentru stilul sau avangardist, angajamentul fata de mediu si adoptarea dietei vegane, se lanseaza in lumea modei cu o colectie de imbracaminte realizata din materiale sustenabile, scrie EFE, potrivit Agerpres. Bellerin a participat…

- Pandemia si-a pus amprenta si in ceea ce priveste lumea modei, designerii resimtind din plin efectele restrictiilor impuse in aceasta perioada. Creatoarea de moda Nausica Mircea marturiseste ca pandemia a fost ca un blocaj mental in care nu mai vedea nicio idee creativa, dar, treptat,…

- Pandemia, care a marcat anul 2020, a adus modificari majore in viața elevilor, prin faptul ca orele din clase s-au mutat in mediul online, unde de altfel noile generații, indiferent de varsta, petrec tot mai mult timp. Activitațile elevilor pe internet sunt destul de variate, de la jocurile online,…

- Prima saptamâna a modei arabe pentru barbați a început joi la Dubai, un eveniment fara precedent și exclusiv virtual din cauza pandemiei de Covid-19, cu clipuri video sau parade tradiționale fara public difuzate în direct pe internet, potrivit AFP.Saptamâna modei arabe…

- Consultantul fiscal sucevean Luminița Chihai este de parere ca una din provocarile mediului de afaceri vizeaza lipsa de predictibilitate. Prezenta in studioul Radio Top, a declarat: „Lumea nu știe la ce sa se aștepte. Am inceput anul cu foarte multe modificari fiscale, multe dintre ele incoerente, ca…