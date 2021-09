Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 septembrie 2021, printr-o hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.

- Comunicat de presa 17.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 2,08. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: BARA 5.83 BUCOVAT 5.13 DUMBRAVA 4.73 CENEI 4.63 DENTA 4.35 MASLOC…

- Incepind cu 11 septembrie, in Republica Moldova va fi limitat accesul persoanelor la concerte, spectacole, ringuri de dans și evenimente desfașurate atit in spații inchise, cit și in aer liber. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinara pentru…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, astazi, este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Secaș – 5,13, Denta – 4,36, Giulvaz- 3,97, Bucovaț – 3,41, Darova – 3,20 și Criciova – 3,05.…

- stazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: SECAS 5.13 DENTA 4.36 GIULVAZ 3.97 BUCOVAT 3.41 DAROVA 3.20 CRICIOVA 3.05 Localitațile cu rata…

- Comuna Spulber a depasit pragul de infectare cu COVID de 3 cazuri la mia de locuitori, in timp ce rata de infectare la nivelul judetului a ajuns, vineri, la 0,29 de cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Rate de infectare…

- Raed Arafat anunța ce noi restricții se pregatesc in Romania. Șeful DSU a facut declarații privind masurile care urmeaza sa se ia in țara noastra, iar cei care s-au vaccinat vor avea multe privilegii. Acces in spatii inchise doar cu vaccin sau test. Anuntul clar facut de Raed Arafat Vaccinul nu este…

- In Grecia, se aplica de vineri, 16 iulie 2021, noi reguli. Atat turistii, cat si populatia locala vor putea intra in restaurante, baruri, cafenele doar cu adeverinta de vaccin sau cu test rapid in spatiile interioare. Masura va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii viitoare, transmite corespondenta…