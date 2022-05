În loc de „Buni zori!”. Vorbește, rogu-te, și pentru mine Hai sa vorbim, iubito, spune-mi vorbe Zumzaie-mi vesel ca un stup de-albine Vorbește-mi noaptea ca Sheherezada Vorbește, rogu-te, și pentru mine Nu te-ntrista de lunga mea tacere Caci de-aș vorbi urlet ar fi de lup Ramai regina gandurilor mele Cum este cea pentru albine-n stup E toamna, ionatanele sunt roșii La munte cad intaile ninsori Iar flacarile sobei coloreaza Sanii tai roz in altfel de culori Spune-mi povești, cu ochii spune-mi vorbe Și cu genunchii liberi de sub țoale Vorbește-mi cum vrei tu, duios ca pomii Care se leagana sub vant agale Sa nu ieșim, sub geam incepe haos Planeta a innebunit… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

