În loc de „Buni zori!”. Ne-am imbecilizat cu totul? Ne-am imbecilizat și noi puțin? Cand biata țara abia sta-n picioare Iar economic a baut venin Ii dam un branci sa se pravale-n chin? Nu sunt adeptul nimanui, eu insumi Bolnav de-al semenilor mei dispreț N-am cum sa nu vad morți și suferința Nu-i viitorul sumbru, nici mareț Dar puneți, oameni buni, pe viața preț! Acum, cand bulversata-i lumea toata Cand mari puteri fac fața greu la haos Ce facem noi, ieșim la defilare Dupa acest greu inghițit repaos Spre a mai pune morții un adaos? Aseara a sarit la mitingeala Și unul, uita-l boala, Severin Ce transferase șpaga la Bruxelles Eu cred c-a stat la… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

