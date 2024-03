În loc de „Buni zori!”. Femeia triumfală Barbații stau aliniați la poarta Maturi destui dar și imberbi baieți Pe unde treci, alții-ți pandesc venirea Nerabdatori ei reazima pereți. Surasul tau intamplator e darul Pe care cate unul il primește Iar dara ta de alizeu-parfum Prinde mascula prada și-o strivește. Ce ai, ce ții in poala ta de vele De-ai rasturnat pamantul pe o rana? In zbilțul tau de perle și margele Strivești, agați, ne ai pe toți in mana. Secretul tau, femeie triumfala Nu-l dezlega chiar daca-l vor cu zel Savanți, poeți sau preoți in sutana E tot ce ai! Nu-l vinde, mori cu el! (Lucian Avramescu, din volumul „Sa strigi femeia… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

