Stiri pe aceeasi tema

- Halterofila Bianca Dumitrescu, de la CS Farul, a primit premiul „Fair-Play” al Federatiei Europene de Haltere EWF, pentru comportamentul sportiv in timpul Campionatelor Europene de Tineret U23, competitie desfasurata in Finlanda, la Rovaniemi. Componenta a reprezentativei tricolore care s-a deplasat…

- In satul Roșietici, raionul Florești, a fost inaugurata expoziția de fotografie „ReCunoaște satul”. Au fost expuse lucrarile fotografului Zaharia Cușnir in satul in care le-a facut. „ReCunoaște satul” este evenimentul care te invita sa descoperi cum s-a transformat o localitate in doar jumatate de secol,…

- Singura ruda ramasa in viața din satul natal vine cu dezvaluiri. Aceasta iși aduce aminte cu amaraciune despre regretatul sportiv. Marturiile sunt extrem de emoționante. „Cu sufletul, Ivan Patzaichin n-a plecat niciodata de aici.” Marturii emoționante: singura ruda a lui Patzaichin din satul natal face…

- A nins in cel mai secetos loc din lume. Orasul El Salvador, situat in deșertul Atacama din Chile, supranumit "Polul Uscaciunii", a fost acoperit de zapada. Fenomenul a dat peste cap traficul rutier, insa cum era de așteptat, copiii s-au bucurat din plin.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca in Romania 70% din populatie "vibreaza" la elemente de doctrina nationala si crestina si in aceste conditii nu se poate "bate" doar pe o nisa de 15-17% care cuprinde publicul modern sau progresist, ci trebuie sa reprezinte si alti cetateni. Orban…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine luni seara pentru localizarea și stingerea unui incendiu in satul Inuri. Potrivit ISU Alba, din primele informații, ar fi vorba despre un incendiu de vegetație uscata și litiera de padure, pe o suprafața de aproximativ 2000 mp. Din ordinul Inspectorului…

- In luna iulie 2021, doi miliardari au facut un pas important pentru viitorul unei industrii care nu demult ar fi putut parea plasmuirea unui autor de science-fiction: turismul spatial. O joaca inutila de-a astronautii pentru unii, o reusita in avangarda umanitatii pentru altii, cele doua calatorii suborbitale…

- Polițiștii efectueaza activitați de cautare a minorei Balan Roxana Mihaela de 13 ani si 9 luni din sat Banești, com. Fantanele, care in cursul zilei de joi, 29 iulie, a plecat de la domiciliu in jurul orei 13.00 fara a mai reveni. La momentul plecarii de la domiciliu minora era imbracata cu pantaloni…