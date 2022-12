Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, au inceput sa sune sirenele de raid aerian in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Nkolaev și in regiunea vestica Jitomir. Autoritațile indeamna civilii sa evacueze orașul.Analistii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) cred ca Rusia a ajuns intr-un…

- Numarul de victime civile confirmate in Ucraina se apropie de 18.000, potrivit cifrelor publicate de Natiunile Unite si citate miercuri de DPA, pe masura ce razboiul declansat acum 10 luni de Rusia impotriva țarii vecine. Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) a subliniat ca…

- Ucrainenii isi vor crea propriul miracol de Craciun, dovedind ca raman neinvinsi in ciuda atacurilor rușilor care au aruncat milioane de oameni in intuneric, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski, intr-un mesaj sfidator la adresa Rusiei, informeaza Agerpres , preluand agenția Reuters .…

- Autoritațile locale din Kiev au anunțat masuri de ajutorare a oamenilor care vor suferi de frig sau lipsa curentului electric. In plus, oficialii iau in calcul evacuarea a 3 milioane de rezidenți daca sistemul energetic s-ar prabuși, scrie New York Times . Autoritațile au anunțat ca 40% din infrastructura…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, dupa atacurile cu rachete din Kiev, ca Vladimir Putin poate marca inca o „realizare”: a mai ucis o femeie insarcinata. Liderul ucrainean a precizat ca in total, patru persoane au fost ucise si mai mult de 25 de localitati din tara au fost atacate…

- Anuntul a fost facut de secretarul adjunct al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Aleksandr Venediktov, intr-un interviu difuzat joi de agentia TASS, preluat de Reuters. „Kievul stie foarte bine ca un asemenea pas ar insemna o escaladare garantata spre un al treilea razboi mondial”, a spus Venediktov,…

- Ucraina a anuntat ca a facut progrese militare in regiunea estica Lugansk, pana acum controlata aproape in totalitate de ruși, a declarat miercuri guvernatorul ucrainean al acestei regiuni, Serhii Gaidai, informeaza AFP și Agerpres . „Acum este oficial. Eliberarea regiunii Lugansk a inceput. Mai multe…