In judetul Sibiu: Acrosat de o masina, pentru ca traversa neregulamentar Un echipaj SMURD si al IPJ Sibiu au intervenit de urgenta in zona localitatii Selimbar, pe strada Ion Ratiu la un accident rutier unde un autoturism, condus de un tanar de 24 de ani a acrosat un pieton care traversa neregulamentar.La locul incidentului s au deplasat politistii sibieni si ISU Sibiu.Potrivit ISU Sibiu, pietonul accidentat este in varsta de 35 de ani, echipajul acordandu i ingrijiri medicale acestuia, ce prezenta un traumatism la nivelul membrului inferior. Victima a fost transport ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Mihaela Scafaru ar fi putut scapa de inchisoare daca nu ar fi parasit locul unui accident pe care l-a provocat și daca nu ar fi ajutat un deținut sa introduca bunuri și obiecte interzise in penitenciar, conform ziaruldeiași.ro.Curtea de Apel Iași a condamnat-o pe avocata din Vaslui la 3 ani…

- Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in localitatea Puchenii Mari, judetul Prahova, un pieton care a traversat neregulamentar a fost lovit de un autocar Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in localitatea Puchenii…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), chestorul Tiberiu-Iulian Ivancea, a declarat, marti, ca, drogul Cristal este cel mai raspandit in randul tinerilor din judetul Sibiu, unul dintre motive fiind ca este si cel mai ieftin, o doza costand numai cateva zeci de lei. „Preponderent in judetul…

- O copila de 14 ani a fost lovita violent de un automobil, in timp ce aceasta a incercat sa treverseze strada neregulamentar. Accidentul a a vut loc ieri, 9 octombrie, la Tighina. Momentul impactului a fost filmat de o camera de supraveghere din preajma.

- Un urs a fost lovit de o masina, duminica dimineata, in jurul orei 11:20, pe DJ 106D Cisnadie – Selimbar, județul Sibiu, relateaza News.ro. In urma coliziunii animalul a fost omorat. In urma impactului, șoferul, in varsta de 29 de ani, a suferit un traumatism toracic si un atac de panica. De asemenea,…

- FOTO: Urs lovit mortal de o mașina, intre Cisnadie și Șelimbar. Șoferul a facut atac de panica Un urs a fost lovit mortal, duminica, de o mașina, pe drumul județean dintre Cisnadie și Șelimbar, in județul Sibiu. Șoferul a suferit un traumatism toracic și atac de panica. Accidentul s-a produs duminica…

- Un urs a fost lovit mortal, duminica, de o mașina, pe DJ 106D, Cisnadie - Șelimbar, județul Sibiu. Șoferul a suferit un traumatism toracic și atac de panica, informeaza Mediafax.Ursul a fost lovit de un autoturism pe DJ 106D, Cisnadie - Șelimbar. Evenimentul s-a soldat cu decesul animalului…

- FOTO ȘTIREA TA| Caine inchis in mașina la peste 30 de grade, SALVAT de o femeie din Alba: Stapana era pe o terasa din apropiere O cațelusa din rasa Bichon a fost salvata marți, 22 august, de o femeie din Cugir, județul Alba, dupa ce a fost inchisa in mașina de catre proprietara, la peste 30 de grade.…