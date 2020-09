În județul Mureș azi am avut 22 de cazuri noi de Covid-10 Numarul total al infectarilor cu noul virus a ajuns la 1817 de persoane in județul Mureș, dintre acestea 22 au fost confirmate in ultimele 24 de ore, iar 2 cazuri au fost reconfirmate. De la inceputul epidemiei 731 de persoane s-au vindecat, iar 508 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. Deasemenea 146 au fost externați la cerere. Numarul celor decedați de la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

