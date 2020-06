Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Liliana Oneț a condus, astazi, ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul caruia a fost stabilita lista unitaților... The post Fara declarație pe propria raspundere pe o raza de 30 de kilometri in jurul Timișoarei și Lugojului appeared first on Renasterea banateana…

- CARAS-SEVERIN – Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru judetul nostru o avertizare Cod Portocaliu in intervalul 20.05.2020 ora 20 – 21.05.2020 ora 20! Fenomenele care se pot produce sunt ploi torentiale in cantitati de 40-50 l/mp si izolat 60 l/mp, vijelii, grindina si descarcari electrice!…

- 245 de teste COVID-19 efectuate in laboratorul coordonat de DSP/ Niciun caz nou de infecție cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore in Eveniment / on 11/05/2020 at 14:42 / 245 de teste au fost efectuate, pana luni, 11 mai, in laboratorul din sediul DSVSA Teleorman, coordonat de Direcția de Sanatate Publica.…

- Incepand din aceasta noapte, de la miezul noptii, se va restricționa temporar circulația autovehiculelor și pietonilor in zona Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Decizia a fost luata intr-o ședința de astazi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Astfel, traficul rutier va fi…

- 152 de persoane sunt in carantina, in Teleorman; 24 s-au intors din “zona roșie” in ultimele 24 de ore in Eveniment / on 31/03/2020 at 16:45 / 152 de persoane, dintre care 24 venite in județ in ultimele 24 de ore din “zona roșie” sunt, in prezent, in carantina instituționalizata la nivelul județului…

- Hotelul aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj va gazdui pâna la 80 de persoane. În ultimele 48 de ore, forul judeșean a suplimentat locurile de carantina cu înca 222. Primele 40 de persoane sosesc astazi la Hotelul „Univers T".…

- Inca 7 teleormaneni amendați pentru nerespectarea izolarii la domiciliu; amendata a fost și o unitate de alimentație publica in Eveniment / on 21/03/2020 at 19:11 / Nicio zi fara amenzi date teleormanenilor care nu dau doi bani pe masurile adoptate de autoritați pentru combaterea raspandirii coronaviruslui.…

- Rezultat negativ pentru suspiciunea de infecție cu COVID-19 de la Turnu; pentru batrana internata la Alexandria inca se așteapta rezulatul in Eveniment / on 20/03/2020 at 15:37 / Rezultatul probelor prelevate de la femeia internata pe Secția de boli infecțioase a Spitalul Municipal Turnu Magurele…