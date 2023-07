În Italia, un român a furat 100 de kilograme de șine de tramvai Un barbat roman in varsta de 40 de ani a fost arestat in Italia in urma furtului a 100 de kilograme de șine de tramvai. Materialele feroase au fost descoperite in portbagajul dubei in timpul unui control de rutina. Conform autoritaților, barbatul in varsta de 40 de ani a fost oprit de carabinieri dupa ce a ignorat semnificația culorii roșii a semaforului. La control, aceștia au ramas șocați sa descopere o cantitate impresionanta de materiale feroase in portbagajul mașinii sale. Mai exact, vorbim despre 100 de kilograme de șine de tramvai furate, potrivit realitatea.net . Imediat, șoferul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

