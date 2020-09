În Indonezia, coronavirusul inundă râul Cisadane cu un pericol suplimentar: deşeurile medicale Pentru locuitorii din zona raului Cisadane din Indonezia, coronavirusul a adus nu doar boala cu potential letal, ci si un potop de deseuri medicale - un suvoi constant de siringi, masti chirurgicale si costume de protectie care plutesc pe ape, relateaza marti Reuters. Dubla amenintare, pentru cei care depind de raul cu o lungime de 138 de kilometri pentru a se imbaia si a-si spala hainele, vine in contextul in care Indonezia se lupta sa limiteze raspandirea COVID-19, avand in prezent cel mai mare numar de decese din Asia de Sud-Est si aproape 3.000 de noi infectii pe zi in ultima saptamana. Pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

