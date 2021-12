Stiri pe aceeasi tema

- O casa de aproape 10.000 de metri patrați din Dickerson, Maryland, in apropiere de Baltimore, a fost cuprinsa de flacari pe 23 noiembrie, cand proprietarul a incercat sa alunge șerpii de pe proprietatea sa, conform CNN. Șerpii au fost o problema pentru acest proprietar, dar și pentru chiriașul anterior.…

- George Clooney este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Starul american are o avere estimata la 500 de milioane de dolari, aceasta suma clasandu-l in topul celor mai bogați actori din lume. Recent, actorul a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru „o... The post George…

- O femeie de 61 de ani din statul american Maryland a avut un mic șoc cand a vazut ca a caștigat zilele acestea pentru a treia oara, in aproximativ trei ani, la o loterie premiul cel mare de 50.000 de dolari, relateaza CNN . Femeia vrea sa foloseasca acum banii pentru a-și renova casa. Menajera ieșita…

- NFT-urile sunt ultima nebunie din piața. Se vand pe sume uriașe. Recent, o lucrare 3D de „arta vie”, care-și schimba conținutul in timp, in funcție de inspirația autorului, s-a vandut cu 29 de milioane de dolari.

- Fondul care administreaza averea uriasa mostenita de un ciobanesc german pe nume Gunther VI a scos la vanzare o casa cu 9 dormitoare in Miami, care a fost detinuta in trecut de Madonna. Proprietatea de 5.000 de metri patrati, aflata pe malul apei, a fost listata la vanzare miercuri cu un pret de vanzare…

- Turcia vrea sa se bata de la egal la la egal cu țari turistice, precum Spania sau Grecia și are ca obiectiv atragerea a 50 de milioane de turisti straini, pana in anul 2023, precum și incasari de 50 de miliarde de dolari. Pentru viitorul apropiat, Turcia are planuri mari, nu doar de redresare a turismului,…

- Dovedește ca nu e doar un actor priceput, ci și un bun investitor. Leonardo DiCaprio iși vinde vila de lux din Malibu cu 10 milioane de dolari, cea pe care a cumparat-o in anul 1998 cu 1, 6 milioane de dolari, scrie nypost.com . Locuința are mai multe camere generoase, o plaja privata, dar și priveliște…

- Vila de 8,5 milioane de dolari cumparata de Ellen DeGeneres in Beverly Hills Ellen DeGeneres a cumparat, cu 8.5 milioane de dolari, o casa noua in Beverly Hills. Locuința a fost construita in 1961 și proiectata de arhitectul Robert Skinner. Ellen DeGeneres și Portia de Rossi sunt cunoscute pentru afacerile…