- Atacurile lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta nu vor descuraja Damascul in lupta sa impotriva gruparilor insurgente, a anuntat, sambata, Armata siriana, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unui comunicat transmis de televiziunea publica, Armata siriana…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat "lovituri de precizie" asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa. AFP transmite ca puternice explozii s-au auzit in capitala Damasc. AGERPRES/ (AS - autor:…

- Marii contribuabili au o pondere de 70% din cifra de afaceri totala pe economie, dar numai de 43% in taxele si contributiile platite la buget, povara fiscala fiind practic mult mai mare pe intreprinderile mici si mijlocii. „Vom lucra pentru cresterea ponderii marilor contribuabili in totalul…

- Noul pasaport pe care britanicii il vor folosi dupa Brexit ar urma sa fie tiparit de o companie din Franta, scrie joi presa britanica, o alegere perceputa drept o "umilinta nationala" de partizanii iesirii Regatului din UE, scrie AFP.

- Tinerii europeni cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani afiseaza niveluri de apartenenta si practica religioasa foarte diferite de la o tara la alta, cu numai 17% care nu se considera apartinand vreunei confesiuni in Polonia, comparativ cu 91% in Republica Ceha, potrivit unui raport publicat ieri,…

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial și unic importator Volvo pe piața autohtona, anunța noua structura de conducere: incepand cu februarie 2018, Ionuț Lupu preia funcția de Director Executiv. Anterior, Ionuț Lupu a fost General Manager al Diviziei Comerciale in cadrul Honda Trading Romania. Cu o…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…