În iad. Acolo au stat 130 de oameni, de pe 5 martie pe 2 aprilie, 2022… Cu cat trece timpul și vin vești dinspre Ucraina, cu atat mai multe orori ies la iveala. Soldații ruși, dupa cum arata evidența și dupa cum declara autoritațile ucrainene, in mod expres și deliberat, au torturat, chinuit, ucis civili. BBC relateaza despre niște oameni care au trait aproape o luna in infern. La propriu! In localitatea Iahidne, situata la 140 kilometri nord-vest de Kiev, la marginea orașului Cernihiv, foarte aproape de granițele cu Belarus și Rusia, au venit, pe 5 martie, trupele ruse. Și au și ramas, localitatea fiind ocupata de ei. Chiar de cand au ocupat orașul, rușii au intrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

